Pallavolo – Rainbow Spezia sempre prima

La Spezia – Magari perfino più agevolmente del previsto, la Rainbow Spezia s’aggiudica a Riccò del Golfo (per 3-0) il derby cittadino con l’ Elsel Spezia, cosa che le consente di chiudere il 2022 da capoclassifica in 1.a Divisione territoriale locale: i set…25-21 / 25-14 / 25-12.

Per la cronaca, sul parquet delle “cugine” la Rainbow ha giocato con la Cuffini al palleggio e capitan Zonca opposto, la La Mattina e la Guidi al centro e di banda la Pilli e la Ciappei con libero la Viti. Entrata pure la Dagnino.

Adesso un po’ di vacanza, ma sostanzialmente gli allenamenti continuano anche se il campionato riparte verso metà Gennaio, con l’arrivo al Palazzetto Comunale di Vezzano Ligure del Colombiera Project Ameglia giovedì 12 alle ore 21 per la 9.a giornata.

Prima, per domenica 8 Gennaio, è previsto però un triangolare in casa con la partecipazione anche di Scuola Pallavolo Carasco-Ge e Lunigiana.

Non è andata bene nel frattempo al Colombiera, superato in casa dal Sestri Levante per 3-0, stessa sorte per il Don Bosco Spezia a Cogorno.

Conseguente classifica; Rainbow La Spezia punti 21, Admo Lavagna 18, Zephyr Valdimagra 17, Sestri L. 15, Colombiera 12, Elsel Sp 11, On Cogorno 10, Futura Ceparana 6, Rapallo e Tigullio Project 3, D. Bosco Spezia 1.

