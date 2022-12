Pallavolo – Rainbow Spezia a Rapallo

La Spezia – In 1.a Divisione territoriale di pallavolo, dopo un turno di riposo (e dunque ripersa nel frattempo la testa della classifica a vantaggio del Valdimagra) la Rainbow Spezia torna in campo domenica 4/12 con la trasferta di Rapallo, in casa della Psm alla locale Casa della Gioventù. Fra le spezzine assenti il centrale Reynoso e il secondo palleggiatore Pugliese…

Queste le altre partite in programma in quella che è la 7.a giornata: Futura Ceparana-Admo Lavagna, On Cogorno-Colombiera Project Ameglia, Tigullio Santa Margherita Ligure-Elsel Spezia e a riposo il Sestri Levante.

Tutte le partite sono in programma domenica 4 alle ore 20.30; con l’eccezione di Don Bosco Sp-Zephyr Valdimagra che si gioca lunedì 5 alle 20.45.