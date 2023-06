Pallavolo, Rainbow si toglie l’ultima soddisfazione

La Spezia – Allo scadere del campionato di 1.a Divisione territoriale femminile (già vinto) la capolista Rainbow Spezia, già aritmeticamente neopromossa in Serie D ligure, si prende anche l’ultima soddisfazione: quella di travolgere, a Vezzano Ligure, l’unica squadra capace d’averla sconfitta in stagione…ovvero il Sestri Levante che nel turno d’andata, a Sestri, s’era appunto imposto per 3-1 alle spezzine; per la cronaca queste ultime si sono schierate con la Cuffini e la Pugliese in regìa e capitan Zonca opposto, la “top scorer” Guidi e la La Mattina al centro dove s’è vista pure la Antiga, la Ciappei e la Chernyshova schiacciatori (in alternanza con la Tonarelli, la Grispo, la D’ Antonio e la Dagnino) mentre da libero si sono dati il cambio la Tartaglia e la Pilli.

Sestresi da parte loro con la Ferrari e poi la Razzetta in cabina di regìa e la Maestroni in diagonale, la Lanciano e la Borella al centro, la Rebecchi e capitan Bianchi sulle fasce ove ha fatto capolino pure la Signaigo e la Govi libero.

Tabellino.

RAINBOW SP – SESTRI LEVANTE 3 – 0

SET: 25-22 in 23 minuti / 25-11 in 20 / 27-25 in 26.

RAINBOW LA SPEZIA: Cuffini 3, Zonca 9, La Mattina 5, Guidi 13, Antiga 4, Ciappei 7, Chernyshova 4, Pugliese 2, Grispo 0, Dagnino 3, D’ Antonio 0, Tonarelli 2, liberi Pilli e Tartaglia (1). All. Merello; vice Carro.

SESTRI LEVANTE: Bianchi 8, Ferrari 1, Maestroni 7, Razzetta 0, Lanciano 6, Signaigo 1, Rebecchi 8, Borella 2, libero Govi. All. Panchieri.

ARBITRO: Monica Zampini.

Nella foto la scritta sulla maglia celebrativa, “La prima D una lunga serie”, sembra tradire le ambizioni della Rainbow