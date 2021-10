Pallavolo – Primo successo della Trading

La Spezia – Vittoria disinvolta, la prima della Trading Logistic Spezia in questo campionato di Serie B maschile nazionale, sebbene bisogna ammettere che l’ Arti e Mestieri Collegno (smaltito un primo set disastroso) abbia anche dato un certo filo da torcere.

Fra gli spezzini Martinez in costruzione con Raso opposto, capitan Moscarella e Moretti al centro dov’è apparso pure Concolino, di mano Sorrenti e Briglia con qualche apparizione pure di Giannarelli; per un attimo vi s’è visto lo stesso Baldassini tuttora in via di recupero. De Muro il libero.

Compagine molto giovane l’ Arti e Mestieri, con gran intercambiabilità nei ruoli, al palleggio si sono alternati Matta e Sciaccia e vi s’è visto per un momento pure Felisio che per il resto s’è disimpegnato di banda: ivi c’erano pure D’ Ambrosio e Stocchino con comparsa di Vladut, in diagonale prima Emanuele e quindi Casale, centrali Miraglia e Campobasso…che poi s’è fatto male lasciando spazio a Bottino. Libero Oberto.

Prima dell’inizio un minuto di silenzio in memoria della pallavolista afghana vittima del nuovo regime di Kabul.

Di seguito poi gli altri risultati nella 2.a giornata del Girone A, dove si registra pure la caduta interna dei “cugini” della Zephyr Mulattieri di S. Stefano, che però erano opposti alla capolista…Admo Lavagna Ge-S. Anna Tomcar Torino 2-3 / Cus Genova-Fenera Chieri To 1-3 / Global Colombo Genova-Alto Canavese Cuorgné To 0-3 / Pvlcerealterra-Pallavolo Novi 0-3 e Zephyr Mulattieri Valdimagra-Negrini Acqui Terme 0-3.

A seguire la classifica.

Negrini La Bollente Acqui Terme, Alto Canavese, Fenera Chieri punti 6, Sant’Anna Tomcar Torino 5, Admo Lavagna 4, Pallavolo Novi, Trading Logistic, Pvlcerealterra 3, Cus Genova, Arti e Mestieri Collegno, Zephyr Mulattieri Valdimagra e Flobal Colombo Ge 0.

Tabellino.

TRADING LOGISTIC SP–ARTI E MESTIERI COLLEGNO 3-0

SET: 25-12 in 21 minuti / 25-22 in 31 / 25-22 in 24.

TRADING LOGISTIC SPEZIA: Martinez 3, Raso 14, Moscarella 3, Moretti 1, Concolino 1, Sorrenti 8, Baldassini 0, Briglia 6, Giannarelli 0, libero De Muro; n.e. Figini e Vindice. All. Cruciani.

ARTI E MESTIERI COLLEGNO TO: Matta 1, Sciacca 4, Felisio 9, Emanuele 2, Casale 8, Miraglia 2, Campobasso 2, Bottino 2, D’ Ambrosio 9, Vladut 0, Stocchino 2, libero Oberto; n.e. Spinello e Cannata. All. Rizzo.

ARBITRI: Giannini e Barsottini.