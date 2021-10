Pallavolo – Lunezia nel trio di testa

Sarzana – Dopo un set di carburazione il Lunezia Volley spicca il volo verso la netta vittoria sul Baia Marinaio, all’ “Astrid ed Ester Frontera” di Cecina, anche se al termine coach Riccardo Giannini borbotterà che la squadra poteva giocare ancora meglio.

Per l’occasione la Lupi “top scorer”, capitan Marku quasi, subito dietro una Gorgoglione che si conferma grande stoica alla faccia dell’acciacco; l’alzatrice sedicenne Evangelisti da parte sua, per quanto poco appaia, dopo il debutto in Serie B a Sarzana fa pure quello in trasferta in B.

Per la cronaca la Brizzi al palleggio con la Lupi in diagonale dove si vede anche la Zanini, al centro la Santagostino e la Nicolini con comparsa pure della Buccelli, di banda la Marku e la Gorgoglione con la Salvetti libero.

Il successo consente peraltro alle “lunensi” di appaiare, in testa alla classifica del Girone I, le “cugine” della Matec Spezia e le fiorentine dell’ Azzurra: a proposito ecco la graduatori del raggruppamento…Azzurra Casciano, Lunezia Sarzana, Matec Sp punti 6, Corbinelli Montespertoli 4, Ambra Cavallini Pontedera, Timenet Empoli, Ariete Prato, Nottolini Lucca 3, Flora Buggiano 2, Ricami Fenice Pistoia, Baia Marino Cecina, Pallavolo Scandicci 0.

Tabellino.

BAIA MARINAIO – LUNEZIA VOLLEY 1 – 3

SET: 25-15 / 17-25 / 19-25 / 23-25.

LUNEZIA: Brizzi 0, Evangelisti 0, Lupi 17, Zanini 1, Nicolini 10, Santagostino 5, Buccelli 0, Marku 15, Gorgoglione 14, libero Salvetti; n.e. Santoni e Micheloni.

BAIA MARINAIO CECINA: Antonelli 7, Cavallini 6, Orsini 4, Rossi 16, Collini 9, Simoncini 4, Porciani 0, Landi 8, Nenciadi 0, Coccucci 0, Ronghello 0, libero Castellano; n.e. Regoli e Bertoli.

ARBITRI: Falaschi e Pulcini.