Pallavolo – Prima trasferta del Lunezia a Casarza

Sarzana – Lunezia Volley a Casarza Ligure per la 3.a giornata (nella 2.a le “lunensi” riposavano) del campionato regionale di Serie C di pallavolo femminile / Girone C, sabato 6/3, ore 18 alla palestra casarzese “De André”.

Rientra il centrale Jery Santagostino, meno male perché al centro sarà assente invece la Santoni, inoltre ancora indisponibili il “martello” Gorgoglione e il secondo palleggiatore Cuffini…per cui vengono di nuovo aggregate alla Prima squadra le giovanissime Evangelisti e Salvetti: rispettivamente alzatore e schiacciatore, la seconda è Greta, da non confondersi col libero Giorgia.

Partenza alle ore 16. Arbitrano Federica Arpe e Fabio Forconi.

Del Casarza coach Riccardo Giannini dice che nel turno scorso non ha sfigurato, pur perdendo 3-1 in casa contro il Tigullio, comunque raccomanda concentrazione per quanto si possa essere favoriti; altresì aggiunge che si cercherà di dosare le forze poiché mercoledì c’è l’impegno infrasettimanale col Podenzana a Sarzana.

Per la cronaca l’altro match del girone è Admo-Tigullio Project, domenica 7 a Lavagna, mentre riposa il Volley Podenzana.