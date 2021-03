Tennis – “Slam” okay a San Venerio mentre arriva il Fitpra

La Spezia – Gran successo dello “Slam by Head”, che al Circolo Tennis Spezia non s’è fermato neppure di fronte al virus, con circa 280 iscritti provenienti da numerose regioni di Italia e persino dal Principato di Monaco. Non si scalfisce dunque la rinomanza di questa competizione ormai decennale.

Sui campi di S. Venerio dunque, nel pieno rispetto delle normative anticontagio da Covid e dei relativi protocolli della federtennis nazionale, si sono sfidati i mini-atleti delle categorie Under 10/12/14 e 16: maschili e femminili.

Sicché circa 300 i match disputati in 13 giorni, con l’apice della manifestazione nei giorni del 27 e 28 febbraio, con quarti di finale, semifinali e finali.

Alla guida dell’organizzazione ovviamente il Giudice Arbitro, Antonella Finazzi, la quale ha gestito i tabelloni di tutte le categorie con grande attenzione e professionalità; affiancata da un ormai consolidato “team” di lavoro (composto da Andrea, Nunzia, Siri, Giuseppe, Luca e Simone).

Molto soddisfatti il Presidente del Cts Alessandro Caporilli e il suo Direttore sportivo Stefano Zacutti Cipollini.

Oltretutto, assai brillanti nel torneo gli atleti dell’Accademia Tennis Apuano che li gestisce, i quali hanno conquistato ivi i titoli maschili Under 16 con Gianluca Masotti e “U14” con Davide Borzonasca; senza scordarsi della disponibilità del Maestro Nicolò Righetti.

Infine vediamo più precisamente come sono andate le varie finali…

Under 10 maschile

Enea Gaudenzi–Mattia Viaggi 6-1 e 6-1

Under 10 femminile

Victoria Lanteri Monaco–Viola Severi 6-3 e 6-3

Under 12 maschile

Pietro Gaudenzi–Elia Ruffino 6-1 e 6-3

Under 12 femminile

Victoria Grammaticopolo-Carola Pessina 6-2 e 6-2

Under 14 maschile

Davide Borzonasca-Joele Andreazzoli 6-0 e 7-6

Under 14 femminile

Daniela Grammaticopolo-Lucrezia Musetti 6-7/7-5/10-4

Under 16 maschile

Gianluca Masotti-Federico Pugliese 6-3 e 7-5

Under 16 femminile

Aurora Nosei-Giulia Bizzarri 3-6/6-1/10-4

Tappa a venire dello “Slam” in regione, per la cronaca, a Finale Ligure tra un mese e mezzo. Nel frattempo a S. Venerio ecco, nel prossimo weekend del 6 e 7 Marzo, la Fase 1 delle qualificazioni del circuito amatoriale nazionale Fitpra. Impegnati uomini e donne con tesserino agonistico e classifica da non classificato a 4-2. Organizzazione a regìa di Pier Aldo Canessa. Informazioni e iscrizioni su www.tpratennis.it.

Nella foto Aurora Nosei, vincitrice Under 16, con la consigliera federale regionale Roberta Piagneri