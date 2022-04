Pallavolo – Podenzana Tresana al via nei playoff

Podenzana – Redatto il calendario che il Podenzana Tresana Volley dovrà seguire nei playoff di Serie C ligure per la promozione in Serie B2, a cui nel Girone B le rossoblù si sono qualificate (giungendo quarte) insieme ad Admo Lavagna, Tigullio Project S. Margherita e Serteco School Genova; ma qui loro dovranno fare i conti con le prime classificate nel raggruppamento A: 3/4 Podenzana Tresana-Iglina Albisola, 10/4 Podenzana Tresana-Legendarte Finalmaremola, 23/4 Albenga-Podenzana Tresana, 30/4 Celle Varazze-Podenzana Tresana, 7/5 Iglina A.-Podenzana T., 14/7 Legendarte F.-Podenzana T., 22/5 Podenzana T—Albenga, 29/5 Podenzana T.-Celle V. Insomma le podenzano-tresanesi nell’ordine iniziano contro le prime posizionatesi nell’altro gruppo e chiudono con le quarte.

In B2 chi terminerà prima, ma le tresano-podenzanesi hanno già fatto a sufficienza a giungere fin qua, con la garanzia di essere ancora in C pure nella prossima stagione sportiva. Si parte da una classifica redatta appositamente, che tiene conto di quelli che in campionato sono stati gli scontri diretti fra le contendenti e recita così…Admo punti 13, Iglina 11, Tigullio e Serteco 10, Legendarte 9, Celle Varazze 8, Albenga 7, Podenzana Tresana 3.

Nella foto il presidente Marco Storti