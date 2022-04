In scena “La Liguria dei poeti” ad Arenzano e Savona in un viaggio nel ‘900 tra parole e musica nella nostra terra.

In scena “La Liguria dei poeti” il 9 e il 10 aprile.

Sabato 9 aprile al teatro Il Sipario Strappato (via Marconi 165, Arenzano) alle ore 21, e domenica 10 aprile all’Antico Teatro Sacco di Savona, con doppia replica alle 18 e alle 21,

va in scena “La Liguria dei poeti tra cielo e mare”, coproduzione del Sipario Strappato e della Libera Compagnia Teatro Sacco.

Si tratta di un viaggio teatrale che si immerge nella poesia dei poeti liguri del ‘900 (Montale, Caproni, Sbarbaro, Barile).

Lo spettacolo è accompagnato dalle canzoni, eseguite dal vivo, dei più importanti cantautori della scuola genovese (Fossati, Tenco, Lauzi, Paoli, Manfredi, De André, Otto), che rapiscono l’ascoltatore in un flusso armonico di poesia e canzoni.

Uno spettacolo che evidenzia il carattere apparentemente aspro della gente di Liguria, ma dal cuore grande, in questa terra di infinita bellezza, chiusa tra mari e monti, luogo di profonda ispirazione per molti artisti.

Il percorso poetico, per la regia di e di Lazzaro Calcagno, è evocato dagli attori Antonio Carlucci, Sara Damonte, Antonella Margapoti e Manuela Salviati, che faranno vivere le atmosfere narrate nei testi delle poesie, e dai musicisti tra cui Matteo Troilo, chitarra e voce (cast completo in via di definizione).

Al Sipario Strappato il costo degli spettacoli è di 12 euro intero, e 10 euro ridotto.

Sono studiati abbonamenti interi e ridotti (under 30 e over 65) per pacchetti da 10 o 5 spettacoli.

Super green pass obbligatorio;

lo staff del teatro provvederà a fornire gel sanificante sia all’ingresso (dove verrà misurata anche la temperatura corporea) sia al primo piano.

Gli abbonati possono disporre di un posto fisso a loro scelta per tutti gli spettacoli.

Info e prenotazioni: 3396539121