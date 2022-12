Pallavolo – Podenzana secondo da solo

Barbarasco – Con pochissima storia il derby (e le locali s’erano già aggiudicate quello con la Futura Ceparana) che vede il Podenzana Tresana battere molto nettamente il Lunezia Volley, ritrovandosi peraltro così da sola in seconda posizione in classifica, per prepararsi dal giorno segunete allo scontro al vertice che nel prossimo turno la opporrà alla capolista Normac a Genova.

A Barbarasco vicecapolista sul parquet con la Brizzi e un pochino la Deste alzatore, la Bartoli e un po’ la Bacchini opposto, la Pinotti e la Bartoli al centro; capitan Francesca Leonardi e la Martinelli schiacciatori, qua s’è vista pure la Martolini, liberi Giada Bruno e la Rocca.

Sarzanesi da parte loro con la Evangelisti in costruzione e capitan Lupi in diagonale, la Bencaster e la Quartieri in mezzo, Viola Giangreco e la Castagna “martelli” e qui si sono viste pure la Benettini e la Maltana. Francesca Bruno il libero.

Questi poi gli altri “score” in quella che, nel Girone B del campionato di Serie C regionale ligure, era l’8.o turno: Admo-Serteco 3-0, Futura-Tigullio 3-1, Paladonbosco-Normac 1-3.

Deriva la graduatoria…Normac Genova punti 21, Podenzana Tresana Volley 18, Admo Lavagna 17, Serteco Wonder Ge 15, Futura Ceparana e Lunezia 11, Tigullio Project Santa Margherita Ligure 3, Paladonbosco Ge 0.

Tabellino.

PODENZANA TRESANA – LUNEZIA VOLLEY 3 – 0

SET: 25-22 / 25-18 / 25-10.

PODENZANA TRESANA: Brizzi, Deste, Bartoli, Bacchini, Pinotti, Allegretto, Leonardi F., Martinelli, Martolini, libero Bruno G.; n.e. Barbieri e Leonardi J.

LUNEZIA VOLLEY: Evangelisti 3, Lupi 11, Bencaster 5, Quartieri 4, Maltana 0, Giangreco 9, Castagna 4, Benettini 0, libero Bruno F. e Mozzachiodi; n.e. Andreini, Giangreco E., Malaspina.

ARBITRI: Zampini e D’ Arcangelo.

Nella foto la Rainbow in allenamento