Pallavolo – Ora la Rainbow Sp è prima

Vezzano – In porto l’ “operazione sorpasso” della Rainbow Spezia che, stravincendo il posticipo col Don Bosco La Spezia alla palestra “2 Giugno”, scavalca la Zephyr Valdimagra e s’insedia appunto al comando della classifica in 1.a Divisione territoriale.

Per la cronaca neocapolista con la Cuffini alzatore e capitan Zonca opposto, la Guidi e la La Mattina in mezzo, la Ciappei e la Chernyshova all’ala con la Pilli libero; dal secondo set dentro la Pugliese a palleggiare, la Grisco e la giovanissima Dagnino schiacciatori, al centro s’è vista più di una volta la Reynoso.

Fra le oratoriane la Cariulo in costruzione con capitan Bonanni in diagonale, centrali la Hoxha e la Piazza, “martelli” la Semenzato e la Vené in alternanza con la Lena (libero la Del Rio).

Tabellino.

D. BOSCO SP – RAINBOW SP. 0 – 3

SET: 13-25 in 20 minuti / 12-25 in 20 / 11-25 in 20.

DON BOSCO SPEZIA: Cariulo 29, Bonanni 6, Piazza 1, Hoxha 4, Semenzato 3, Vene’ 1, Lena 0, libero Del Rio n.e. Agostonelli, Chiappella, Sivori. All. Guena.

RAINBOW LA SPEZIA: Cuffini 4, Pugliese 1, Zonca 20, Guidi 5, Reynoso 4, Ciappei 13, Chernyshova 2, Grispo 2, Dagnino 1, libero Pilli. All. Guena.

ARBITRO: Pantani.