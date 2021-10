Pallavolo – Ok la partenza del Lunezia Volley

Bel Lunezia (con l’eccezione del secondo set) che vince la guerra dei nervi di prima e terza frazione e infine, ad avversarie ormai domate, dilaga nell’ultima: questo in estrema sintesi l’esordio brillante e vincente del Lunezia Volley nel campionato nazionale femminile di Serie B2. Girone I.

Domato al Palabologna sarzanese il Flora Buggiano alla presenza del sindaco Cristina Ponzanelli e dell’assessore comunale allo Sport, Barbara Campi, le quali hanno così mantenuto la promessa fatta alle biancoblu in occasione della visita di queste ultime in Comune.

Per la cronaca…la Brizzi in costruzione e la Lupi in diagonale dove s’è vista pure la Zanini, in mezzo la Santagostino e il nuovo acquisto Nicolini, costei tornata a casa dal Piacenza in B2; la Salvetti libero, “martelli” capitan Marku e la Gorgoglione la quale ha dovuto stringere assai i denti per via di un infortunio a una mano. Da sottolineare il debutto in B2 ad appena 16 anni, in costruzione, di quella Giulia Evangelisti appena sedicenne.

Tabellino.

LUNEZIA VOLLEY – FLORA BUGGIANO PT 3 – 1

SET: 25-23 / 17-25 / 27-25 / 25-13.

LUNEZIA VOLLEY: Brizzi 3, Evangelisti 0, Lupi 20, Santagostino 8, Marku 13, Gorgoglione 18, Zanini 2, Nicolini 12, libero Salvetti; n.e. Buccelli, Santoni, Micheloni, Fusani E e Orlandi.

FLORA BUGGIANO PT: Falseni 12, Paperini 0, Becucci 6, Bettaccini 9, Iacopini 0, Frediani 8, Grosso 0, Goretti 1, Maccioni 3, Fenili 14, liberi Del Rosso e Mostardini; n.e. Innocenti e Calistri.

ARBITRI: Fulli e Zaccaria.

Nella foto il presidente “lunense” Massimo Magnavacca durante il match