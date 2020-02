Pallavolo – Niente da fare per la Zephyr Trading a Spoleto

S. Stefano Magra – A Spoleto la Zephyr Trading dura un paio di set, riuscendo anche a rimontare il primo perso, poi viene fuori la superiorità di una Sir Safety Monini che ormai viaggia verso le primissime posizioni in classifica.

Nella Zephyr: Podestà in costruzione fugacemente rilevato da Sisti col rientrante Sarpong in diagonale, Comparoni e Biasotto al centro dove s’è visto pure Benevelli, alla schiacciata Fabio Bottaini e capitan Fellini (in parziale alternanza con Vescovi e Vergassola); Vignali libero.

Questa infine l’attuale classifica, dopo 14 giornate, nel Girone D della Serie B maschile nazionale di pallavolo…Sama Portomaggiore Fe punti 39, Geetit Bologna 32, Ermgroup San Giustino Pg 30, Sir Safety Monini Spoleto 29, Arno Pisa 28, Querzoli Forlì’ 26, Lupiestintori Pontedera e Krifi Caffè 4 Torri Ferrara 23, Zephyr Trading Valdimagra 21, Titan Services S. Marino e Volley Laghezza Spezia 12, Jobitalia Città di Castello Pg 11, Energiafluida Cesena 6, Monteluce Promovideo Perugia 2.

Tabellino.

SIR SAFETY MONINI – ZEPHYR TRADING 3 – 1

Set: 25-21 / 23-25 / 25-16 / 25-14.

SIR SAFETY MONINI SPOLETO PG: De Mattei 1, Bucciarelli 10, Scaffice 0, Costanzi 3, Vindice 0, Lucarelli 12, Galia 0, Mani 8, Stamegna 0, La Rosa 11, Menchetti 0, Segoni 15, Benedicenti libero.

ZEPHYR TRADING VALDIMAGRA: Podestà 2, Sisti 0, Sarpong 9, Comparoni 10, Biasotto 5, Benevelli 0, Fellini 8, Bottaini F. 10, Vescovi 0, Vergassola 1, Vescovi libero; n.e. Bottaini D.

ARBITRI: Antonelli e Angeloni.