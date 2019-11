Pallavolo – Niente da fare per la Zephyr Trading a Pontedera

S. Stefano Magra – Non era a quanto pare la miglior Zephyr Trading, quella battuta molto nettamente al Centro Bellaria di Pontedera, dalla locale Lupiestintori. Ma può capitare e comunque i rossoblù sono tuttora lì: a pochi punti dalla zona-playoff del Girone D della Serie B maschile nazionale di pallavolo…e soprattutto molto lontano dalla sua “area retrocessione”.

Per la cronaca per l’occasione Podestà al palleggio con Sarpong opposto, Biasotto e Comparoni centrali, all’ala capitan Fellini e Bottaini con Vignali libero (ma si sono visti pure Pierro in diagonale, Benevelli al centro, Vescovi di banda).

Tornando infine alla classifica del raggruppamento ecco quella odierna; Sama Portomaggiore Fe e Arno Pisa punti 17, Ermgroup San Giustino Pg e Geetit Bologna 14, Querzoli Forlì e Trading Zephyr 12, Lupiestintori Pontedera e Sir Safety Monini Spoleto Pg 9, Krifi Caffè Quattro Torri 7, Volley Laghezza Spezia 6, Energiafluida Cesena Fo e Titan Services San Marino 3, Jobitalia Città di Castello Pg 2, Monteluce Promovideo Perugia 1.

Tabellino.

LUPIESTINTORI PONTEDERA – ZEPHYR TRADING 3-0

SET: 25-15 / 25-20 / 25-14.

LUPIESTINTORI PONTEDERA PI: Ferretti 8, Handriks 19, Lusori 0, Puccetti 0, Coletti 7, Pantani 0, Grassini E. 0, Lumini 13, Rossi 0, Tamburo 0, Lazzeroni 1, Grassini R. 1, Fruet e Taliani libero. All. Sansonetti.

ZEPHYR TRADING VALDIMAGRA: Podesta’ 1, Sarpong 8, Pierro 1, Biasotto 6, Comparoni 2, Benevelli 0, Fellini 7, Vescovi 0, Bottaini 4, Vignali e Rossi liberi; n.e. Zaccaria e Vergassola. All. Marselli.

ARBITRI: Fiori e Ferrario.