Calcio – Quarto risultato utile consecutivo del Levanto

Levanto – Al “Rino Colombo” di Beverino il Levanto raccoglie probabilmente meno di quanto abbia cercato, tuttavia anche quel punticino raccolto contro il Valdivara Cinque Terre ultimo in classifica ne prolunga la serie positiva, soprattutto rinforzandone la posizione di centroclassifica un altro po’.

Nella ripresa quel pochino di cronaca dopo un primo tempo decisamente di studio da ambo le parti…

Al quarto d’ora Romano colpisce da lontano l’incrocio dei pali.

Al 20’ i padroni di casa rispondono con Naclerio che accentrandosi fa la barba al palo.

Al 23’ Marasco sfiora la traversa da posizione molto favorevole.

Questi poi gli altri risultati in quella che nel Girone B del campionato ligure di Promozione era l’ 11.a giornata; Bogliasco-Canaletto S. 1-2, Colli Ortonovo-Marassi rinviata, D. Bosco Sp-Golfo Pro Recco 1-1, Forza e Coraggio-Real Fieschi 3-1, Goliardicapolis-Cadimare 3-0, Sammargheritese-Magra Azzurri 3-1 e Vallescrivia-James 3-1.

Ne consegue una classifica che recita: Cadimare, Forza e Coraggio, Golfo Pro Recco punti 23, Canaletto Sepor 22, Vallescrivia e Goliardicapolis Genova 21, Marassi 1965 17, , Vallescrivia 15, Colli Ortonovo, Levanto, James Ge 13, Sammargheritese, Real Fieschi, Magra Azzurri 12, Don Bosco Spezia 10, Bogliasco 7, Valdivara Cinque Terre 5 (Marassi e Colli una partita in meno).

Tabellino.

VALDIVARA 5 TERRE – LEVANTO 0 – 0

VALDIVARA CINQUE TERRE: Rossi, Polani, Barrow (68’ Memaj); Bocchia, Naclerio M., Bertonati; Vanacore, Belforti, Naclerio A.; Bolla (88’ Montefiori) e Nika (25’ Ciuffardi). All. Priano.

LEVANTO: Zito, Merani, Nicora; Bertano, Mozzachiodi, Sassarini (82’ Garibotti); Romano, Rezzano (65’ Callo), Marasco, Righetti (58’ Agrò) e Tuvo (80’ Barilari). All. Agata, squalificato, in panchina Bagnasco.

ARBITRO: Fontana di Savona.