Pallavolo – Nessun problema per il Podenzana Volley a Genova

Podenzana – Al “Romanzi” genovese il Podenzana Volley passa in tutta disivoltura sopra alla seconda trasferta di fila e continua, così, a tenere sotto il tiro da 2 punti la capolista Paladonbosco.

Contro il Cus canonicamente la Ruffini al palleggio con capitan Barbieri opposto, al centro la Giovanelli e la Baldi con Jessica Leonardi libero, Francesca Leonardi e la Boricean di banda dove s’è vista comunque pure la Bartoli; nel finale entra in battuta pure la “under” Bambini.

Questi gli altri risultati poi in quella che, anche nel Girone B della Serie D ligure femminile, era la 13.a giornata (e 2.a del girone di ritorno): Agv Campomorone-Paladonbosco Ge 0-3, Centro Volley Spezia-Acli Santa Sabina Ge 0-3, Hyposense Albaro-Serteco School Genova post. 10/2, Normac Albaro-Lunezia Volley 3-0 e Tecnocasa Chiavari-Psm Rapallo post. 30/1.

Consegue classifica che recita…Paladonbosco punti 37, Podenzana 35, Agv Campomorone 27, Normac Albaro 20, Acli S. Sabina Genova 18, Hyposense Albaro 17, Serteco School Genova 16, Tecnocasa Chiavari 13, Centro Volley La Spezia 11, Psm Cus Genova 10, Volley Lunezia e Psm Rapallo 9.

Tabellino.

CUS GENOVA – PODENZANA VOLLEY 0 – 3

Set: 13-25 / 15-25 / 14-25.

CUS GENOVA: Barenghi, Bolfo, Clavarino, Di Paola, faedo, Gambaro, Iaconi, Renzone, Sassi, Squeri, Tarchi, Martini e Nocentini liberi. All. Casella e Oliveira.

PODENZANA BALLERINI VOLLEY: Ruffini, Barbieri, Giovanelli, Baldi, Bambini, Leonardi F.,