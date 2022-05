Pallavolo – Matec Spezia promossa in B1

La Spezia – E’ la Matec Group Spezia a riportare la pallavolo femminile provinciale in Serie B1, a 11 anni di distanza, cioè da quando il Valdimagra Volley Group cedette il titolo sportivo per puntare sulla sua sezione maschile. Altresì prima volta in B1 per il Centro Volley Spezia (Matec Group è il “main sponsor”). Le spezzine s’aggiudicano infatti meritatamente di netto lo scontro al vertice del Girone I della Serie B2 nazionale che, ironia della sorte, le ha opposte all’ Ambra Cavallini Pontedera proprio all’ultima giornata. Cronaca..

Al Palamariotti spezzino locali con la Pieroni al palleggio e la Chini opposto, al centro capitan Leri insieme alla Gianardi dato l’infortunio della Mutti, di banda la Roni e la Fusani. Per coprire il ruolo di libero ci si aggrappa alla D’ Ambrosio, poiché la Pilli è indisponibile e la Cazzetta è da tempo fuori, quest’ultima fa già tanto a venire dalla Sicilia per fare presenza in panchina. Inoltre manca la stessa Mariani, secondo palleggiatore, alla resa dei conti le bianconere giungono alla partita della stagione piuttosto rimaneggiate.

Di là co-capolista con capitan Lavorenti ad alzare e in diagonale la Puccini, che sarà fugacemente rimpiazzata dalla Lari, centrali la Danti e la Chericoni. I “martelli” sono la Lucarelli e la Simoncini con la Miccoli che opera da libero

Partenza-sprint delle ospiti che si portano sul 5-10, poi inizia la graduale rimonta delle padrone di casa, una battuta della Pieroni sancisce il sorpasso sul 19-18 e da lì è rincorsa fino all’ 1-0 decretato da una botta di una Chini che per l’ennesima volta sarà “top scorer”.

“Replay” nell’andamento nel secondo set, anche se il 15-15 della Simoncini pare complicare le cose, invece le sprugoline riprendono slancio fino al 2-0 sentenziato da un servizio della Gianardi.

L’impensabile nella terza frazione, che le bianconere dominano quasi per intero, arrivando a condurre anche di 7 punti; sennonché sul 24-21 qualcosa si blocca e la spuntano le avversarie: 2-1 su un “ace” della Danti.

Pronta la riscossa nel quarto set, che la Matec conduce per intero al di là d’un avvio equilibrato, anche se sul 19-18 c’è qualche attimo di brivido. Coach Damiani chiama allora l’ultimo time-out e comincia il “rush” definitivo, coronato da una schiacciata secondo il suo stile più “chirurgica”, che non potente della Fusani. Il “palaspezia”, nonostante la cospicua tifoseria toscana, esplode.

Tabellino.

MATEC GROUP SP – AMBRA CAVALLINI 3 – 1

SET: 25-22 in 28 minuti / 25-21 in 27 / 24-26 in 30 / 25-20 in 24.

MATEC GROUP LA SPEZIA: Pieroni 6, Chini 29, Leri 3, Gianardi 8, Fusani 16, Roni 17, libero D’ Ambrosio; n.e. Pazzaglia, Bello, Cazzetta. All. Damiani.

AMBRA CAVALLINI PONTEDERA PI: Lavorenti 7, Puccini 17, Lari 0, Danti 11, Chericoni 12, Lucarelli 15, Simoncini 13, libero Miccoli; n.e. Chiti, Talini, Donati, Sgherri V., Sgherri N., La Rocca. All. Panicucci.

ARBITRI: Fiori e Cannas.

Nella foto a sinistra l’assessore allo Sport spezzino Lorenzo Brogi, al suo fianco quello ai Servizi sociali e vicesindaco Giorgia Brogi, ancora più a destra il delegato provinciale della federvolley Franco Bocchia e in basso quello regionale Anna Del Vigo