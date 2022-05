Entella-Olbia 1-1, continua la corsa ligure verso la serie B

Entella avanti nella corsa play off verso la serie B eliminando l’Olbia.

1-1 il risultato finale tra la compagine ligure e i sardi per effetto delle reti di Karic al 46’ e del pareggio di Mancini al 71’. Ad ogni modo il gol del pareggio ha dato un po’ di pepe alla sfida rendendo più avvincente il finale di gara, con i bianchi di Canzi alla ricerca della rete che sarebbe valsa una impresa clamorosa e l’undici di Volpe che, per non correre ulteriori rischi, ha provato ad addormentare la contesa e arrivare indenne al 90’. Missione compiuta: ora per i biancocelesti si spalancano le porte della fase nazionale dei play-off