Pallavolo – Lunezia Volley spietato con l’ Admo Lavagna

Sarzana – Il debutto in Serie C con la Prima squadra di Aurora Santoni dell’annata 2003, per quanto tutto arrivi in realtà da un alacre lavoro partito da molto lontano, sembra motivare ulteriormente i ranghi del Settore giovanile del Lunezia (che poi è in buona parte quel Volley Pool Levante a cui fanno capo pure altre società) e così ecco quattro ragazze 4 convocate per quel “Regional Day” in cui le selezionate saranno visionate dai tecnici inviati apposta dalla federvolley nazionale.

Sicché domenica prossima 16/2, a Celle Ligure saranno presenti per l’occasione al Palazzetto dello Sport locale, fra le 32 Under 14 chiamate da tutta la Liguria: Flavia Bencaster, Sara Mozzachiodi e Arianna Poletti, a cui si può aggiungere Giorgia Michelucci; quest’ultima, fra le 16 “U16” attese invece al palasport di Albisola nello stesso giorno, per la verità gioca in un Cpo Ortonovo rientrante però a sua volta nel “pool”.

E se si parla di quest’ultimo, peraltro relativamente alle stesse categorie “under”, non è tutto qui…perché lunedì 17/2 approderà al Palabologna sarzanese uno staff di tecnici federali, che visioneranno un lotto di due atlete per ognuno dei sodalizi aderenti appunto al “Vpl”, ciò seguito da una loro tavola rotonda insieme agli allenatori del Pool; si tratta del progetto “L’ Italia siete voi” che la Fipav sta sviluppando e tocca i club più “ad hoc”.

Nella foto Aurora Santoni festeggia in pizzeria il debutto dopo la partita