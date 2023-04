Pallavolo – Lunezia Volley a testa molto alta

Sarzana – Terza sconfitta al tie-break consecutiva per il Lunezia Volley, stavolta in casa, però contro la vicecapolista (dietro allo stesso Lunezia)…ma al di là di certe considerazioni, non c’è dubbio che questa sia stata di netto la più onorevole delle tre, poiché ottenuta schierando una squadra che ha dovuto ricorrere persino a qualche Under 16: in quanto circa metà della “rosa” è stata passata all’ Under 18, in vista della semifinale regionale di categoria in programma il giorno seguente, a Genova.

Nonostante tutto appunto questo giovanissimo Volley Lunezia ha trovato la forza di rimontare due set dopo aver perso il secondo sul filo di lana e costringere a un sofferto “tie-break” un Grafiche Amadeo Riviera San Remo che è la seconda forza dei playout.

Per la cronaca Lunezia, che comunque chiude primo ed era già salvo dalla retrocessione da un pezzo, con Emma Giangreco al palleggio e in diagonale la Lupi momentaneamente rimpiazzata dalla Poli; al centro la Reggiani e la Malaspina, di banda Viola Giangreco e la Michi con la Perini libero, entrate all’ala un paio di volte la Andreini e agli sgoccioli la Calzetta.

Al Palabologna da parte loro sanremesi con Veronica De Vincentiis in costruzione e la De Marchis opposto, la Andreis e la Guidi centrali, la Guadagnoli e Martina De Vincentiis di mano con la Rossi libero: entrata più di una volta la Adamo in battuta.

Al termine mazzo di fiori del presidente “lunense” Massimo Magnavacca a Viola Giangreco, sorella maggiore di Emma, la quale era all’ultima partita in biancoblù poiché molto presto andrà a giocare e studiare negli Stati Uniti.

Tabellino.

LUNEZIA – RIVIERA 2 – 3

SET: 18-25 in 23 minuti / 26-28 in 30’ / 25-14 in 20 / 25-21 in 28 / 12- 15 in 18.

LUNEZIA VOLLEY: Giangreco E. 5, Lupi 28, Poli 0, Malaspina 9, Andreini 1, Reggiani 6, Michi 10, Calzetta 0, Giangreco V. 18, libero Perini.

GRAFICHE AMADEO RIVIERA SAN REMO: Andreis 19, Guadagnoli 16, De Vincentiis M. 10, Adamo 0, De Vincentiis V., De Marchis 9, Guidi 13, liberi Rossi e Pastor.

ARBITRI: Mancuso e Vascon.

Nella foto Viola Giangreco piange per la commozione vicino al suo allenatore Stefano Menconi