Pallavolo – Bella chiusura del Podenzana

Podenzana – Il Podenzana Tresana Volley chiude in bellezza, travolgendo a Barbarasco il Celle Varazze, terza forza in questi playoff di Serie C ligure femminile di pallavolo.

Valligiane per l’occasione con la Brizzi ad alzare e la Bartoli in diagonale (dove s’è vista pure la Bacchini) e in mezzo la Allegretto e la Pinotti, di mano capitan Francesca Leonardi e la Martinelli in alternanza con la Zanini, libero la Bruno; entrata pure la veterana Barbieri. Podenzano-tresanesi quindi quasi al rompete le righe in una stagione che le registra come soddisfatte dalla seconda qualificazione di fila appunto ai playoff.

Gli altri “score” in questa 8.a e conclusiva giornata…Cogovalle-Serteco W. Genova 3-0, Normac Ge-Vasco Lanfranchi Diano 3-1, Vigo A.-Admo L. 3-0.

Deriva questa classifica: Vigo Albenga punto 37, Cogovalle Cogoleto 35, Celle Varazze 27, Admo Lavagna 21, Normac Genova 18, Serteco Wonder Ge 17, Podenzana Tresana V. 10, Vasco Lanfranchi Diano Marino 3.

Tabellino.

PODENZANA TRESANA – CELLE VARAZZE 3 – 0

SET: 25-17 / 25-22 / 25-17.

PODENZANA TRESANA VOLLEY: Brizzi, Bartoli, Barbieri, Bacchini, Allegretto, Pinotti, Leonardi F., Zanini, Martinelli, libero Bruno; n.e. Deste, Rocca, Leonardi J. All. Saccomani; vice Cozzani.

CELLE VARAZZE: Villa, Filippini, Arrigo, Bocca, Peroni, Saettone, Molinari, Gandolfi, Graziani, Lamiri, Olivero, liberi La Porta e Moraglio; n.e. Parodi. All. Lamballi; vice Levratto.

ARBITRO: Piazza e Sabato.

Nella foto il presidente Marco Storti