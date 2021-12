Pallavolo – Lunezia chiamato alla vittoria

Sarzana – Eccellente occasione per chiudere il 2021 tornando alla vittoria, per il Lunezia Volley, sabato 18/12 (ore 18); al Palabologna sarzanese contro l’assai pericolante in classifica Nottolini Lucca…purtroppo ancora fuori il “martello” Martina Gorgoglione. Si gioca per la 10.a giornata del campionato di Serie B2 femminile nazionale di pallavolo, Girone I, arbitrano Francesco Scialpi e Francesco Elia Guacci.

Questa l’odierna classifica del raggruppamento che vede le biancoblu tuttora fuori dalla zona-retrocessione: Ambra Cavallini Pontedera Pi punti 22; Azzurra San Casciano Fi 21; Ariete Prato e Matec Gropu La Spezia 20; Corbinelli Montespertoli Fi 17; Flora Buggiano Pt 16; Timenet Empoli Fi 14; e Corbinelli Montespertoli 14; Flora Buggiano 13; Lunezia Volley 10; Ricami Fenice Pt e Baia Marinaio Cecina Li 9; Nottolini Lucca 3; Pallavolo Scandicci Fi 1.