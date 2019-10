Pallavolo – Lo Spezia Volley Autorev parte ospitando il Real Brescia

Debutto in campionato in Serie B al Palamariotti spezzino

Spezia – A meno di sorprese, Spezia Volley Autorev al completo sabato 19/10, ore 18, al Palamariotti spezzino nel debutto nel nuovo campionato pallavolistico di Serie B2 nazionale femminile contro il Real Brescia. Arbitrano Lorenzo Valletta e Roberto Giannini.

Queste le altre partite in programma nel turno inaugurale nel Girone C che è quello pertinente…

Busa Gussolengo Pc – Arbor Reggio Emilia, Ceramsperetta Cusano Mi – Nure Piacenza, Civuemme Campagnola Re – Gussago Bs, Enercom Fimi Crema – Rubierese Re, Linea Saldatura Brescia – Stadium Mirandola Mo, Tornolpack Marudo Lodi – Delta Gorgonzola Mi.

All’esordio inoltre la stessa seconda squadra del Centro Volley Spezia, in Serie D ligure “donne”, Girone B (avversario il Psm Rapallo con arbitro Adriana Bruno).

Ivi queste le altre gare in programma nel turno d’apertura; Campomorone – Lunezia, Cus Genova – Paladonbosco Genova, Hyposense Albaro – Acli Santa Sabina Genova, Normac Genova – Serteco Genova e Podenzana Volley – Tecnocasa Genova.

Nella foto, i rinforzi pervenuti all’ Autorev Spezia, da sinistra: Panciroli, Sgherza, Maestri, Rolla, Fusani, Re, Canossa e Vita