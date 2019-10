Sarzana – Il Lunezia Volley debutta nel nuovo campionato pallavolistico di Serie C ligure femminile sabato 19/10, ore 20, contro l’ Admo alla palestra “Don Gnocchi” di Lavagna; arbitrano Tonino Piazza e Fabiano Mancuso. La squadra parte, al completo salvo sorprese in extremis, da Via della Cisa alle 17.30.

Convocate…

Bernardini, Brizzi, Buccelli, Fiorino, Gorgoglione, Lazzarini, Lupi, Marku, Mendoza, Salvetti, Santagostino, Spadone e Zanini.

Queste infine le altre partite in programma nella giornata inaugurale: Celle Varazze – Casarza Ligure, Grafiche Amadeo San Remo – Cfs Cogoleto Ge, Iglina Albisola – Tigullio Project Santa Margherita, Subaru Olympia Voltri – Nuova Leva Pallavolo San Remo, Vgp Genova – Albenga e Volare Arenzano Ge – Normac Genova.

Per concludere, all’esordio (nella stessa giornata) anche la seconda squadra biancoblu, in Serie D, Girone B dove le “lunensi” sono attese alle 21 alla Palestra comunale di Campomorone dall’omonima squadra locale. Arbitro Danilo Scotto.

Nella foto il presidente “lunense” Massimo Magnavacca