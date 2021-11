Pallavolo, la Zephyr Valdimagra ospita il Cus Genova

Santo Stefano Magra – La Zephyr Mulattieri Valdimagra riceve sabato 13/11 al Palaconti di Santo Stefano, ore 17, al Palaconti il Cus Genova che nel Girone A della Serie B maschile nazionale di volley ha zero punti: solo il miglior quoziente di punti e set le evita l’ultimo posto in classifica nel girone a spese di quella Global Colombo Ge che i santostefanesi hanno appena sconfitto a domicilio (attenzione a non prendere sotto gamba l’impegno…).

Tre giocatori in forse in vista di questo derby ligure fra i rossoblù, ovvero il parzialmente indisposto schiacciatore Magnani, il secondo libero Ruggeri per problemi a una costola e l’opposto Gori a causa di un’infiammazione.

Infine visto che si diceva della graduatoria nel raggruppamento ecco quella attuale; Negrini Acqui Terme e Alto Canavese Cuorgné To punti 12; Fenera Chieri 9; Tomcar Sant’ Anna Torino 8; Pvlcerealterra Cirié; Pallavolo Novi Ligure e Zephyr Mulattieri 6; Trading Logistic Spezia e Admo Lavagna 5; Arti e Mestieri Collegno To 2; Cus e Global Colombo 0.