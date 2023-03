Pallavolo – La Zephyr riceve Alba

S. Stefano M. – Soltanto la banda-opposto Diego Vescovi in forse nella Zephyr Trading Valdimagra che sabato 4/3, ore 17 al Palaconti santostefanese, riceve la Mercatò Alba-Cn appena battuta di netto a domicilio dalla Nuova Pallavolo S. Giovanni Spezia (ma nettamente più avanti dei rossoblù in classifica nel Girone A della Serie B maschile nazionale di pallavolo); si gioca per la 18.a giornata: coppia arbitrale tutta al femminile con Benedetta Gennari e Dalila Viterbo.

“Zephyriani” chiamati a riscattare la prestazione un po’ sconcertante di Chieri per quanto là fossero alquanto rimaneggiati e siano tuttora piuttosto nettamente fuori dalla zona-retrocessione.

Questi infine gli altri incontri in programma nel turno nel Girone A della Serie B maschile nazionale di volley…Canottieri Ongina Pc-Pvlcerealterra Cirié To, Cus Genova-Novi Ligure, Fas Albisola Sv-Tomcar Pescatori Sant’ Anna Torino, Negrini Acqui Terme Al-Alto Canavese Cuorgné To, Parella Torino-Colombo Ge e Nuova Pallavolo San Giovanni La Spezia-Fenera Chieri To.