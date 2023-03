Pallavolo – Lunezia riceve la Normac Sestri

Sarzana – Salvo imprevisti in extremis Lunezia Volley al completo (con l’eccezione della lungodegente capitan Arianna Pinotti che dovrebbe di nuovo andare in panchina più che altro per mantenere la confidenza col parquet) sabato 4/3, ore 19.30 al Palabologna sarzanese, contro la Normac Vgp Sestri: appena battuta 3-1 a domicilio dalla Futura Ceparana nella giornata d’apertura di questi playout per la permanenza in Serie C femminile ligure; arbitra Tonino Piazza.

Questi poi gli altri incontri in programma in questo secondo turno dopo che nel primo le sarzanesi hanno vinto 3-1 a Campomorone…Futura Ceparana-Audace Gaiazza Valverde Campomorone, Grafiche Amadeo San Remo-Paladonbosco Ge, Virtus Sestri Ponente-Tigullio Project Santa Margherita Ligure.