Pallavolo – La Trading Spezia in cerca di riscatto

La Spezia – Buona nuova per la Trading Logistic Spezia in vista della trasferta a Cirié-To, avversaria la Pvlcerealterra sabato 6/11, alle ore 20.45; per la 4.a giornata del campionato di Serie B maschile nazionale di volley: rientra il “martello” Nicholas Lanzoni finalmente ristabilitosi. Non è l’unica, perché ecco partire d’improvviso il centrale Gianluca Concolino, subito rimpiazzato dal rinforzo Geremia Anghinetti.

In settimana, coach Simone Cruciani ha riconosciuto i meriti della Zephyr Mulattieri Valdimagra nel derby recentemente perso, nonché riferito che sono state ampiamente studiate le ragioni in particolare di quel crollo nell’ultimo set. <La squadra sta lavorando in grande – afferma il tecnico – ed è soprattutto su questo che confidiamo per cominciare a raccogliere qualche punto di più nel prossimo futuro>.

La Trading Logistic parte nel primo pomeriggio dal Palamariotti, la Pvlcerealterra è attualmente terza insieme a Fenera Chieri e Pallavolo Novi a 3 punti dal tandem di testa Negrini Acqui-Alto Canavese, si gioca alla Palestra Itis d’Oria di Cirié (coppia arbitrale tutta al femminile con Vanessa Bacchella e Tecla Veronica Di Gaetano).

Infine ecco i convocati biancazzurri…Figini, Martinez, Raso, Briglia, Sorrenti, Baldassini, Moretti, Anghinetti, Giannarelli, Lanzoni, De Muro, Vindice e capitan Moscarella.

Nella foto da sinistra il per anni libero biancazzurro Briata, il recuperato Lanzoni e il “club manager” Cecchi, durante il recentissimo derby con la Zephyr