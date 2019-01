La Spezia – 19/1/2018. Assente il centrale Riccarda Petacchi, per problemi a un ginocchio, nello Spezia Volley Autorev che sabato 19/1 gioca ad Albenga (ore 21, Palasport Leca, arbitri Giovanni Olivieri e Piera Basso) contro l’omonima squadra locale per la 12.a giornata del campionato di Serie C ligure femminile di pallavolo.

Buono il morale della capolista che in settimana ha lavorato bene; coach Marco Damiani non gradisce soltanto l’ampiezza della palestra: <E’ così grande – afferma alla vigilia – che potrebbe essere difficile rinvenire dei punti di riferimento>.

Per la cronaca le avversarie sono a metà classifica. Chissà che non possano fare un favore alle spezzine le “cugine” del Lunezia Volley a Sarzana, dove ospitano l’altra capoclassifica Acli Santa Sabina, tanto più che le “lunensi” sono appena state in grado di strappare un punto al forte Admo in quel di Lavagna.

Divagazioni a parte ecco infine le altre gare in programma in quella che è la penultima giornata del girone d’andata…Acqua Minerale Di Calizzano Carcare-Tigullio Santa Margherita, Cffs Cogoleto-Admo Lavagna, Grafiche Amadeo San Remo-Volley Volare Arenzano, Lunezia-Acli S. Sabina Ge, Maurina Strescino Imperia-Vgp Genova e Virtus Sestri Ponente-Gabbiano Andora.

Nella foto Riccarda Petacchi