Pallavolo – L’ Autorev riparte con impegno forse proibitivo

La Spezia – Lo Spezia Volley Autorev ospita sabato 11/1, al Palamariotti spezzino, una Ceramsperetta Cusano Milanino che è in piena zona-playoff (è seconda insieme alla Rubierese che però la precede in quanto a quoziente sia punti che set) il che è tutto dire: le lombarde hanno a detta di coach Alfonso Pascucci un’organizzazione di gioco impeccabile in cui s’innestano a meraviglia, in particolare, due bande e un opposto grandiose…

Brutta gatta da pelare dunque per le “autoreviane” nella loro prima uscita, peraltro davanti al proprio pubblico, nel 2020. Bianconere comunque al completo salvo sorprese in extremis, fischio d’inizio alle ore 18, arbitrano Andrea Natalini e Wilmer Giuseppe Cannas.

Ecco poi gli altri incontri in programma in quella che, anche nel Girone C della Serie B2 nazionale femminile di pallavolo, è l’ 11.a giornata; Arbor Interclays Reggio Emilia-Linea Saldatura Bedizzole Bs, Delta Gorgonzola Mi-Civiemme Campagnola Re, Nure Piacenza-Stadium Mirandola Mo, Real Brescia-Enercom Crema Cr, Tomolpack Marudo Lo-Busa Foodlab Gossolengo Pc e Volley Gussago Bs-Rubierese Volley Rubiera re.