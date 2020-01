Pallavolo – Il Laghezza Sp ricomincia da Città di Castello

La Spezia – Il Volley Laghezza Spezia riparte nel 2020 facendo visita in Umbria alla Jobitalia, terzultima in classifica nel Girone D della Serie B maschile nazionale di pallavolo, dunque in piena zona-retrocessione…di cui tuttavia mister Andrea Cecchi teme l’aggressività.

I biancazzurri partono prima delle tre pomeridiane, dal Palamariotti spezzino, sabato 11/1; per giocare alle ore 21 all’ “Andrea Joan” (storico dirigente della compagine avversaria) di Città di Castello.

In forse per problemi a una coscia l’ala-opposto e veterano Marco Tagliatti, squadra comunque nettamente rinfrancata dopo gli ultimi risultati, arbitrano Fabio Pasquali e Filippo Erman.

Questi poi gli altri match in programma nell’ 11.a giornata: Geetit Bologna-Energiafluida Cesena Fo, Lupiestintori Pontedera Pi-Querzoli Forlì, Sama Portomaggiore Fe-Monteluce Perugia, Sir Safety Monini Pg-Arno Pisa, Titan Services San Marino-Krifi Caffè 4 Torri Ferrara.e Zephyr Trading Valdimagra-Ermgroup S. Giustino.