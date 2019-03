La Spezia – 15/03/2019. Quindici palloni, tre reti da gioco e ancora altro materiale propedeutico condito da gadget per scuola…; questo il “kit” che la Scuola Pallavolo La Spezia ha aggiunto all’ora di volley che settimanalmente insegna (attraverso i propri tecnici) a ognuna delle 24 classi delle scuole spezzine fra “Alighieri”, “Carducci” e La Pianta: in tutto qualche centinaio i fanciulli coinvolti e gran soddisfazione da parte del dirigente scolastico Tiziano Lucchin. A gestire il tutto coach Antonio Autunno laureato Isef e tecnico della Federazione Italiana Pallavolo.

Prosegue dunque la presenza della Scuola Pallavolo La Spezia sul versante sociale mentre su quello competitivo, ottimo il secondo posto nel Girone A con l’ Under 18 costituita in collaborazione col Centro Volley Autorev Spezia, oltre alle brillanti posizioni raggiunte nei campionati Under 12 / 13 / 14 dove partecipa con il nome Metodo Pallavolo Spezia.

Nella foto il “kit”