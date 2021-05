Pallavolo, il Valdimagra Group ritira Zephyr e Mulattieri

S. Stefano – Il Valdimagra Volley Group ritira Zephyr Trading e Mulattieri Creations dai rispettivi campionati (maschili). Entrambe le squadre dovranno dunque rinunciare ai playoff a cui s’erano qualificate, la Zephyr nel Girone A2 della Serie B, in C la Mulattieri non ha fatto nemmeno in tempo a giocare l’ultimo recupero: che la voleva in casa contro il Colombo Genova capolista nel Girone B. Per la cronaca la Trading avrebbe dovuto vedersela, al debutto nei playoff, coi torinesi del Cirié.

Le peripezie che la pandemia continua a creare hanno portato la dirigenza valligiana a ritenere questo il provvedimento più saggio. Rimangono gli impegni stagionali sul fronte giovanile.

A parziale compensazione…c’è la buona notizia del viaggio che il giovane centrale “zephyriano” Francesco Comparoni sta per intraprendere, per recarsi a Monza, ove sosterrà un provino per il Vero Monza; club di Serie A1, o Superlega, con cui da qualche anno il Gruppo Valdimagra Volley strettamente collabora. Comparoni, parmigiano, è rossoblù da un paio d’anni durante il quale ha registrato un’enorme crescita.

Nella foto la Mulattieri Creations Valdimagra