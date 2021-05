Savona, arriva il concorso di fotografia su Dante e Mazzini

“L’Amor patrio di Dante e Mazzini” è il concorso fotografico per tutti gli appassionati, promosso da Associazione “R.Aiolfi” e il Polo della Fotografia.

L’Associazione “R.Aiolfi”, no profit Savona con il Polo della Fotografia promuove il concorso rivolto a tutti gli appassionati di fotografia. Consegna on line entro le ore 12 del giovedì 15 ottobre 2021 – richiedere il regolamento. Mazzini ha in comune con Dante il fatto di avere profetizzato l’Unità d’Italia con una lingua unica. “L’amor patrio di Dante e Mazzini”. Si inviano le foto solo in formato digitale, si possono inviare un massimo di 5 foto, dopo la selezione ci si iscrive con il contributo di 10 € per esporre le foto e per il catalogo, le foto ammesse saranno stampate a carico dall’autore: gli ammessi saranno contattati, ass.aiolfi@libero.it