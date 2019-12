Pallavolo – Il Podenzana Volley piega anche la Serteco

Barbarasco – Forse un po’ più difficile del previsto la vittoria del Podenzana Volley su una Serteco School Genova comunque in crescendo. Inoltre il tie-break costa la seconda posizione alle rossoblù, scavalcate dal pure genovese Paladonbosco ora appunto secondo, ma in arrivo c’è adesso la visita alla capolista Agv Campomorone a sua volta costretta al quinto set in casa dalla non trascendentale Acli Santa Sabina: per le podenzanesi, pur con una partita in meno rispetto alle genovesi, c’è dunque la possibilità di un sorpasso appunto sull’attuale capoclassifica.

Per la cronaca, contro la Serteco canonicamente la Ruffini al palleggio con capitan Bartoli opposto, al centro la Giovanelli e la Baldi e di banda la Boricean e Francesca Leonardi (libero Jessica Leonardi).

Questi poi gli altri risultati che in quella che in Serie D ligure femminile, Girone B, era la 9.a giornata; Agv Campomorone – Acli Santa Sabina Genova 3-2, Centro Volley Spezia – Normac Albaro 3-2, Cus Genova – Tecnocasa Chiavari 3-1, Paladonbosco Ge – Lunezia Sarzana 3-0, Psm Rapallo – Hyposense 0-3.

Consegue una classifica che recita…Agv Campomorone punti 21, Paladonbosco Genova 20, Volley Podenzana 19, Normac Albaro, Serteco School Ge 13, Hyposense Albaro 13, Tecnocasa Chiavari 10, Lunezia 9, Acli S. Sabina e Cus 7, Psm Rapallo e Centro Volley Sp 6.

Tabellino

PODENZANA – SERTECO 3 – 2

Set: 25-18 / 18-25 / 25-21 / 25-27 / 15-9.

PODENZANA BALLERINI VOLLEY: Ruffini, Barbieri, Giovanelli, Baldi, Leonardi F., Boricean, Leonardi J. libero; n.e. Bartoli, Taddei, Gerali e Storti. All. Caselli.

SERTECO SCHOOL GENOVA: Giacopelli, Torrazza, Fabbrini, Ghersi, Battilana, Curto, Argento, Marco, Api, Molinari e Cafferata liberi. All. Cafasso.

ARBITRO: Alba Piazza.