Un mare d’amore: un’iniziativa di Associazione Commercianti ed Operatori Turistici di Camogli con il patrocinio Camera di Commercio di Genova in collaborazione con Pro Loco di Camogli

33° edizione Concorso fotografico I LOVE CAMOGLI 2020 “Un mare d’amore”

Il Concorso è lanciato da Ascot Associazione Commercianti di Camogli con il patrocinio Comune di Camogli e la collaborazione dell’Hotel Cenobio dei Dogi in occasione di San Valentino innamorati a Camogli, iniziativa di promozione turistica che ogni anno la Città dedica alla festa degli innamorati.

Il tema per il 2020 è “Un mare d’amore”. Il Concorso, la cui partecipazione è gratuita ed aperta a tutti gli appassionati (esclusi i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione) vuole lasciare spazio alla libera fantasia ed interpretazione dei partecipanti perché si possa far trionfare la vena artistica che predomina nei sentimenti degli appassionati di fotografia, ispirati dalla magica atmosfera che si respira in ogni angolo di Camogli, famosissimo borgo marinaro noto come Città dei mille bianchi velieri.

Per ogni partecipante è ammesso l’invio di massimo tre fotografie che non dovranno riportare firme o loghi privati, pena l’esclusione. Le immagini, a colori come in b/n, dovranno avere le seguenti caratteristiche: FORMATO FOTO dimensione mm: 210×297 (in verticale) o 297×210 (in orizzontale), metodo: RGB; risoluzione: 300 pixel/pollice; formato: JPEG; qualità: alta/8.

Il file della foto in concorso dovrà pervenire entro il 13 gennaio 2020 tramite posta elettronica all’indirizzo mail: foto.sanvalentinocamogli@gmail.com

Tre i premi messi in palio da HOTEL CENOBIO DEI DOGI :

1. Soggiorno di una notte presso l’Hotel Cenobio dei Dogi (trattamento b&b)

2. Cena per due persone presso Ristorante “Il Doge”

3. Aperitivo per due persone presso Bar – Hotel Cenobio dei Dogi

La premiazione dei primi tre classificati si svolgerà domenica 16 febbraio 2020 durante la manifestazione San Valentino a Camogli.

Venti delle opere fotografiche in concorso saranno riprodotte nel Romantico Percorso allestito nell’elegante via della Repubblica unitamente alle poesie vincitrici della Rassegna Poesie d’Amore che da anni vede arrivare a Camogli, da tutta Italia e dall’estero, centinaia e centinaia di opere (scadenza bando 12 gennaio 2020). Le 20 selezionate vengono stampate su coreografici striscioni che da sabato 8 a domenica 16 febbraio saranno esposti lungo il molo e le piazzette panoramiche di Ruta e San Rocco di Camogli. La giuria aggiudicherà anche il Premio Speciale ad una delle 20 poesie selezionate che riceverà un week end a Camogli con cena presso uno dei ristoranti di San Valentino a Camogli oltre ad una visita personalizzata guidata dal direttore nell’affascinante Abbazia di San Fruttuoso.

Molteplici le iniziative d’intrattenimento in programma fra le quali, salita alla ribalta della cronaca, il PIATTO RICORDO di SAN VALENTINO A CAMOGLI, ogni anno dalla diversa immagine, dato in omaggio dai ristoratori durante le giornate dedicate alla festa degli innamorati. Il successo è stato tale da aver innescato nel corso del tempo una vera mania da collezionismo, con scambi, durante l’evento, di quei piatti ricordo ormai considerati quasi introvabili. Guido Silvestri, in arte Silver, firma il piatto ricordo San Valentino a Camogli 2020. Lupo Alberto e la gallina Marta, la sua fidanzata, ne sono i protagonisti.

“Due cuori, un pollaio” è il titolo. Come poteva essere diverso?

Lupo Alberto, personaggio immaginario della famosissima striscia a fumetti nata dalla matita di Silver, vive nel bosco e la gallina Marta, sua storica fidanzata, vive alla fattoria McKenzie. Lui un lupo, lei una gallina, rapporto difficile il loro, e il cane da guardia Mosè lo rende quasi impossibile… che Camogli diventi il luogo ideale per una loro fuga d’amore? Ci piace così pensarlo…

Lupo Alberto sta alla Gallina Marta come Camogli sta a San Valentino.

Binomi imprescindibili.

WEEK END ROMANTICI per eccellenza negli alberghi di Camogli con in omaggio agli ospiti la bellissima tazzina da caffè “Collezione San Valentino … innamorati a Camogli” che riproduce nel piattino la stessa immagine del piatto collezione.

Mille altri gli eventi che rendono San Valentino …

innamorati a Camogli appuntamento irrinunciabile per tutti gli innamorati.