Pallavolo – Il Podenzana Volley alla fine piega un gran Cvs

Barbarasco – Un Centro Volley Spezia (in pratica la seconda squadra di quell’ Autorev che milita in Serie B) finora mai visto in questo campionato mette il Podenzana Volley alle corde a Barbarasco, poi spreca un paio di match-ball in canna e da lì parte la vincente rimonta rossoblù, faticosa eppur prova delle sette vite che la vicecapolista è tuttora in grado di esprimere. Peccato per quei 3 punti che ora la separano dal Paladonbosco-leader…ma chissà che l’imminente scontro diretto non ci metta una pezza: del resto questo Podenzana, malgrado una “rosa” ristretta fin dall’inizio, sta facendo una gran bella stagione.

Per la cronaca podenzanesi con la Ruffini ad alzare e la Barbieri, ma soprattutto la Bartoli in diagonale, la Giovanelli e la Baldi al centro; di banda la Boricean e Francesca Leonardi con Jessica Leonardi libero.

Di seguito poi gli altri risultati in quella che, nel Girone B della Serie D ligure femminile, era la 17.a giornata.

Acli Santa Sabina Ge-Paladonbosco 0-3, Agv Campomorone-Normac Albaro 3-2, Hyposense Albaro-Tecnocasa Chiavari 3-1, Lunezia-Cus 1-3, Serteco School Genova-Psm Rapallo 2-3.

A seguire infine la classifica che consegue.

Paladonbosco Genova punti 46, Podenzana 43, Agv Campomorone 36, Serteco School Ge 26, Acli S. Sabina 23, Hyposense Albaro 22, Tecnocasa Chiavari 16, Cus 13, Lunezia e Psm Rapallo 12.

Tabellino.

PODENZANA – CVS 3 – 2

Set: 23-25 in 23 minuti / 23-25 in 25 / 27-25 in 26 / 25-22 in 24 / 15-10 in 15.

PODENZANA BALLERINI VOLLEY: Ruffini 11, Barbieri 4, Giovanelli 12, Baldi 7, Bartoli 10, Leonardi F. 12, Boricean 12, Leonardi J. libero; n.e. Bambini. All. Caselli.

CENTRO VOLLEY SPEZIA: Graziani 4, Bado 12, Lollo 15, Nardini 13, Guidi 6, Bocchetti 9, Ciappei 17, Del Popolo libero; n.e. Cesqui, Rapalli, Mussinelli e Bertonati. All. Ciuffardi.

ARBITRO: Pantani.