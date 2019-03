Sarzana – 16/3/2019. Lunezia Volley sabato 16/3 ad Albenga (ore 21, arbitra Valter Pagliero, si gioca al palasport “Leca” per la 19.a giornata del campionato di Serie C ligure femminile) contro un Albenga che coach Gianluca Secco reputa squadra giovane, ma buona, specie in casa.

Morale biancoblu buono, dopo l’ “exploit” contro l’ Acqua Minerale Di Calizzano Carcare, in linea massima si ripeterà la sperimentazione del “modulo Pc” con palleggiatore e centrale…e poi gente a mettere la palla a terra in quantità, anche perché dovrebbe finalmente essere di nuovo pienamente disponibile l’opposto, Rececca Lupi: finora l’unica volta che il modulo è stato davvero adottato, nel complesso con successo, è stato in occasione della vittoria sul Volare Arenzano.

Non ci saranno invece l’influenzata Elisa Mendoza al centro e l’indisponibile Nicole Spadone di banda; il Lunezia parte alle 16.30 da Via della Cisa.

Nella foto Rebecca Lupi