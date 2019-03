La Spezia – 16/3/2019. Spezia Volley Autorev in linea di massima al completo (e morale buono) sabato 16/3, ore 18, al Palamariotti, contro il Volare Arenzano quarto in classifica…coach Marco Damiani alla vigilia si pronuncia così: <Dunque si tratta di squadra oggi come oggi in zona play-off, pertanto temibile, a parte il fatto che noi siamo in una situazione che per andare sul sicuro dobbiamo assolutamente proporci di vincere sempre e comunque>.

Per la cronaca arbitrano Simone Cavicchi e Fabiano Mancuso. Ecco infine gli altri incontri in programma in quella che, nella Serie C ligure femminile che le spezzine capeggiano, è la 19.a giornata; Acli Santa Sabina Genova – Maurina Strescino Imperia, Admo Lavagna – Tigullio Santa Margherita Ligure, Albenga – Lunezia, Cffs Cogoleto – Acqua Minerale Di Calizzano Carcare, Gabbiano Andora – Grafiche Amadeo San Remo e Virtus Sestri Ponente – Vgp Sestri P.