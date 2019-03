Pallavolo, il Lunezia Volley ospita la vicecapolista

Oggi alle 18 Lunezia Volley (arbitrano Monica Zampini e Fabiano Mancuso) al Palabologna sarzanese, contro la vicecapolista Acqua Minerale Di Calizzano Carcare, ancora fuori nel Lunezia Volley l’opposto Rebecca Lupi.

Molto difficile pertanto che si possa disporre il “modulo pc”, con un solo centrale e giocatori a mettere la palla a terra a iosa, che tanto bene era andato la volta prima in casa.

Indisponibile pure coach Gianluca Secco, che sarà sostituito da quel Giacomo Cucurnia che è il responsabile tecnico del Volley Pool Lunezia, in pratica il settore giovanile del Lunezia Volley “allargato” ad alcune società affiliate; al suo fianco ovviamente il “vice” Riccardo Giannini. Morale a quanto pare per lo meno discreto.

Infine ecco le altre partite in programma in quella che, in Serie C ligure femminile di pallavolo, è la 17.a giornata…Admo Lavagna-Acli Santa Sabina Genova, Albenga-Maurina Strescino Imperia, Cffs Cogoleto-Vgp Sestri, Gabbiano Andora-Volare Arenzano e Virtus Sestri Ponente-Grafiche Amadeo San Remo.

(Nella foto il trainer Gianluca Secco)