Pallavolo – Filippo Nannini torna alla Zephyr T. Valdimagra

S. Stefano – Un ritorno beneagurante, quello che costituisce il secondo rinforzo della Zephyr Trading Valdimagra, in vista del prossimo campionato di Serie B nazionale maschile di pallavolo; dopo l’arrivo dell’ala Lorenzo Facchini.

Anche lui proveniente dal Laghezza Spezia, ecco infatti quel Filippo Nannini che già fu “zephyriano”, nella stagione in cui in B2 i rossoblù sfiorarono letteralmente la B1 (all’epoca non c’era ancora la B unica come ora) arrivando sino in fondo ai playoff: era il 2014.

<Sì – questo difatti il suo primo commento dopo l’accordo col club santostefanese – possiamo anche salutare il mio nuovo arrivo a Santo Stefano in questa chiave incoraggiante e ottimistica. Chissà che, oltre a una discreta dose di tecnica ed esperienza, non porti pure un po’ di fortuna all’insegna magari del ricorso storico. Comunque sia, il Valdimagra Volley Group è tuttora sodalizio solido e di prospettive, con ambiente e dirigenza che sono una certezza. Felice di essere di nuovo qua>.

Classe ‘88 cresciuto nella Camaiorese, diplomato Isef, da allora il centrale massese ne ha accumulate d’esperienze. Quattro i suoi anni a Massa, pur giocando le partite interne a Camaiore, La Spezia e Livorno per necessità di struttura adeguata alla categoria…tra B2, B1, B e addirittura A2. Prima dell’annata “laghezziana” interrotta dal “lockdown”, infine, una parentesi a Calci sempre in B unica.