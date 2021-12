Pallavolo – E’ una Zephyr Mulattieri da derby

Derby del Levante a una Zephyr Mulattieri Valdimagra apparsa, al Parco Tigullio, senz’altro in salute. Rossoblù per l’occasione con: capitan Grassi al palleggio e Bottaini opposto, Nannini e Ruffo al centro, il tanto per cambiare “top scorer” Magnani di banda dove si sono alternati pure Facchini e Calcagnini; da libero Vignali in difesa e Ruggeri in ricezione.

Questi nel frattempo gli altri risultati in quella, anche nel Girone A della Serie B maschile nazionale (dove la Zephyr si piazza così fra le quarte in classifica) di volley, era l’ 8.a giornata…Arti e Mestieri Collegno-Global Colombo Ge 3-1, Fenera Chieri-Alto Canavese Cuorgné 0-3, Pvlcereaterra Cirié-Cus Genova 3-1, Sant’ Anna Tomcar Torino-Negrini Acqui Terme 2-3 e Pallavolo Novi-Trading Logistic Sp 3-0.

Tabellino.

ADMO LAVAGNA – ZEPHYR MULATTIERI 0 – 3

SET: 18-25 / 22- 25 / 19-25.

ADMO LAVAGNA: Sambuceti 1, Colombini 1, Assalino 4, Mercorio 16, Rossi 9, Pastorino 3, Bisso 1, Materno 0, libero Garibaldi; n.e. Pianigiani e Diaz.

ZEPHYR MULATTIERI VALDIMAGRA: Grassi 4, Bottaini 16, Nannini 7, Ruffo 6, Magnani 17, Facchini 4, Calcagnini 4, liberi Ruggeri e Vignali; n.e. Gori, Conti, Vescovi.

ARBITRI: Bertonelli e Pulcini.