Pallavolo, è una Rainbow caterpillar

Vezzano – La Rainbow Spezia s’aggiudica per tre a zero anche la sfida con la seconda squadra della Futura (la prima è in Serie C) a Ceparana e, in attesa di recuperare una partita, mantiene la seconda posizione dietro al Valdimagra Volley nel campionato territoriale di 1.a Divisione. Esordio in prima squadra per la giovanissima Dagnino.

Per la cronaca spezzine con la Cuffini al palleggio e capitan Zonca opposto, al centro la La Mattina e la Guidi, di banda la Pilli e la Ciappei con la Viti libero; si sono viste pure l’ucraina Chernyshova e appunto la debuttante Dagnino all’ala e la Pugliese in costruzione.

Da parte sua la Futura ha schierato la Musetti e un po’ la Brunetti ad alzare con la Bambini in diagonale, centrali capitan Sidoti e la Zanini più talvolta L. Bello, di mano la Simonelli e la Tognoni in alternanza con la Menini e la Ismari.

Gli altri risultati nella giornata: Elsel Spezia-Rapallo 3-1 e Don Bosco Spezia-Sestri Levante 0-3.

Ne consegue dopo tre turni questa classifica…Zephyr Santo Stefano Magra punti 11, Rainbow La Spezia 9, Elsel Spezia 8, Lavagna 7, Colombiera 6, Cogorno 4, Sestri levante 3, Tigullio 2, Don Bosco Spezia 1, Rapallo e Futura Ceparana 0.

Tabellino.

FUTURA CEPARANA – RAINBOW SP 0 – 3

SET: 10-25 in 19 minuti / 19-25 in 24 / 22-25 in 26.

FUTURA CEPARANA: Brunetti 4, Musetti 0, Bambini 1, Zanini 1, Bello L. 3, Sidoti 8, Tognoni 1, Menini 4, Ismari 0, Simonelli 6, libero Pellizza; n.e. Paita, Signoriello, Bello G. All. Ferrari.

RAINBOW LA SPEZIA: Cuffini 2, Pugliese 1, Zonca 18, Guidi 4, La Mattina 10, Pilli 6, Ciappei 12, Dagnino 2, Chernyshova 1, libero Viti; n.e. Reynoso. All. Merello.

ARBITRO: Vascon.