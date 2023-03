Pallavolo – Derby regionale per la Zephyr

Santo Stefano Magra – Derby regionale sabato 25/3, ore 17 al Palaconti di Santo Stefano Magra, per la Zephyr Mulattieri Valdimagra che attende il Cus Genova (il quale in classifica ha 2 punti di più) per la 21.a giornata del campionato di Serie B maschile nazionale; Girone A: arbitri Elisa Pianigiani e Mario Scarpitta. Incerta per condizioni fisiche imperfette la presenza del centrale Alessandro Conti e della banda-opposto Diego Vescovi…

Queste poi le altre gare in programma nel turno in tale raggruppamento: Colombo Genova-Tomcar Pescatori S. Anna To, Fenera Chieri To-Fas Albisola Sv, Mercatò Alba Cn-Canottieri Ongina Pc, Pallavolo Novi Ligure Al-Negrini Acqui Terme Al, Pvlcerealterra Cirié To-Alto Canavese Cuorgné To e Nuova Pallavolo San Giovanni La Spezia-Parella Torino.