Santo Stefano – 12/1/2019. Zephyr Trading Valdimagra al completo sabato 12/1, ore 21, nel derby in casa del Colombiera Project alla palestra scolastica di Ameglia; arbitrano Monica Zampini e Marco Pantani (si gioca per l’ 8.a giornata del campionato di Serie C ligure maschile).

Mister Andrea Marselli riferisce che durante la pausa per le feste è stato svolto scrupoloso e prezioso lavoro, per il resto si limita ad affermare che tutte le partite sono difficili, al di là della pericolante classifica degli avversari.

Per quanto riguarda il gruppo Valdimagra Volley inoltre, ma sul versante femminile, dopo le 5 convocate cinque dal Club Italia al raduno regionale Under 15 di Albenga per domenica prossima 13/1… è stata chiamata dalla Nazionale Under 16 per il Memorial “Campesan”, in programma a Montegrotto Terme-Pd dal 25 al 27 Gennaio prossimi, Giulia Stiaffini che è la banda praticamente data di recente in prestito da Santo Stefano al settore giovanile del Vero Monza: club di Serie A.

Nella foto, il secondo palleggiatore della Trading Zephyr, Marco Sisti