Pallavolo – “Closing” sereno di Trading e Zephyr

La Spezia – Poco da chiedere, da parte delle due squadre della provincia spezzina, Trading e Zephyr, in Serie B, in Serie B maschile nazionale, a quella che è l’ultima giornata della “regular season”…in realtà, il recupero della 15.a, a suo tempo rinviata per colpa della pandemia.

La Trading Logistic Spezia riceve al Palamariotti la Pvlcerealterra di Cirié, terza forza del Girone A classifica alla mano, prima fra chi non va ai playoff e troppo distante dalla Trading (quarta) per essere raggiunta. Per la cronaca arbitrano Benedetta Fabbri e Federico Panaiia.

La Zephyr Trading Valdimagra avrebbe aritmeticamente ancora la possibilità di agganciare il quinto posto, tanto più che riceve un Global Colombo Genova penultima in graduatoria, ma appare davvero improbabile che la Fenera Chieri possa perdere e di netto in casa di fronte all’ Admo Lavagna “fanalino di coda”: anche quest’ultima già matematicamente retrocessa in C come il Colombo Global. A proposito al Palaconti santostefanese dirigono Luigi Argirò e Riccardo Mutti.

Questi infine gli altri incontri in programma; Alto Canavese Cuorgné-Pallavolo Novi Al, Arti e Mestieri Collegno To-Tomcar Sant’ Anna Torino, Fenera Chieri To-Admo Lavagna Ge e Negrini Acqui Terme Al-Cus Genova.

Giocano tutti, sabato 30/4, alle ore 21.

Nella foto un momento del recentissimo derby tra Zephyr Mulatteri e Trading Logistic a S. Stefano