Pallavolo – Lunezia contro tutte le previsioni

Sarzana – Ci vorrebbe molto probabilmente un miracolo per salvare questo Lunezia dalla retrocessione in Serie C. E’ pressoché scontato che le sarzanesi affronteranno a Firenze l’ Azzurra San Casciano con lo stesso piglio con cui hanno nettamente battuto, a Sarzana, la Corbinelli Montespertoli: altra squadra d’alto bordo nel Girone I della Serie B2 femminile nazionale. Ma è realistico supporre che la Ricami Fenice Pistoia possa perdere in casa con la Nottolini Under 18 penultima in classifica ? Forse è più facile sperare in un ripescaggio per un qualche motivo, a Luglio, per quanto anche ciò non sia il massimo del verosimile…

Rimane la parziale soddisfazione di un campionato combattuto sino al termine, senza lasciare nulla d’intentato, mentre il settore giovanile del Lunezia Volley va confermandosi come il migliore del Levante ligure (e uno dei primissimi della regione).

Per la cronaca si gioca alle ore 18, sabato 30/4 alla palestra “Pirandello”, arbitri Samuele Lasaracina e Giulia Festugato.

Questi infine gli altri incontri in programma in quello che è l’ultimo turno della “regular season”, più esattamente il recupero della 15.a giornata, parecchio tempo fa rinviata a causa della pandemia; Ariete Prato-Corbinelli Montespertoli Fi, Ricami Fenice Pistoia-Nottolini U18 Lucca, Pallavolo Scadicci Fi-Flora Buggiano Pt, Timenet Empoli Fi-Baia Marinaio Cecina Li e Matec Group Spezia-Ambra Cavallini Pontedera.