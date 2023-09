Pallavolo – Altra amichevole per la Zephyr

S. Stefano M. – “Retour-match” contro i Lupi di Santa Croce sull’ Arno, per la Zephyr Mulattieri Valdimagra che in casa loro è stata sconfitta per 4-0, stavolta l’amichevole si gioca al Palaconti di Santo Stefano Magra giovedì 28/9: ore 20.15.

Per la cronaca i toscani si apprestano alla Serie B nazionale maschile di pallavolo, come i santostefanesi, ma in altro girone (mentre i rossoblù sono in quello ligure-piemontese).

Vediamo com’è andata a S. Croce…

SET: 25-14 / 26-24 / 26-24 / 25-17.

ZEPHYR MULATTIERI VALDIMAGRA – Cuti 0, Zaccaria 0, Poggio 10, Vescovi 4, Benevelli 1, Conti 5, Calcagnini 7, Orlandi 0, Bottaini 6, Alderete 0, liberi Giannarelli e Rossini.

Cuti e Zaccaria in avvicendamento al palleggio, Conti e Benevelli centrali, Calcagnini e Bottaini “martelli” un pochino in alternanza con Orlandi; Vescovi un po’ lo schiacciatore e un po’ in diagonale, Alderete “jolly”, assenti Ruffo al centro e Peripolli di banda.

LUPI SANTA CROCE: Per loro hanno giocato: Brucini, Russo, Camarri N., Camarri L., Matteini, Mati, Petratti, Gatto, Giannini, Gallina, Montini, Garibaldi, Baldini, Gabriellini, Loreti e Moretti.

Nella foto il libero Daniele Giannarelli