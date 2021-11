Pallavolo – Alla Zephyr il derby con la Trading

La Spezia – Al Palamariotti spezzino derby alla Zephyr Mulattieri Valdimagra, che si conferma così squadra indigesta alla Trading Logistic Spezia, come già emerso in quel paio d’allenamenti congiunti giocatisi fra le due squadre nel corso del precampionato.

Per la cronaca padroni di casa con l’italo-argentino Martinez in costruzione e Raso opposto, capitan Moscarella e Concolino centrali, di banda Sorrenti e Briglia perché Lanzoni è ancora “out”. Nel corso della partita si vede più volte pure Giannarelli e fugacemente Baldassini di mano, in mezzo compare un paio di volte Moretti, verso la fine Vindice rileva De Muro da libero.

Nella Zephyr al palleggio c’è capitan Grassi con Bottaini in diagonale, al centro Ruffo e Nannini, all’ala Magnani e Facchini; con Vignali libero.

Nel primo set testa a testa fino al 20-20, quindi la Zephyr Mulattieri tenta la fuga portandosi sul 20-22, a poco o nulla serve il time-out chiesto dai locali finché una schiacciata di Nannini fa 21-24 per gli ospiti.

Grandemente spettacolare la seconda fazione, anche se il gioco continua ad essere un po’ rarefatto dall’orgasmo, non a caso un “muro” contestato dai rossoblù (cartellino giallorosso per Magnani che così viene rilevato da Vescovi sino a termine set) sul 24-24 porta alla fine al 26-24 su “ace” di Briglia che fa 1-1.

Nella terza frazione…i santostefanesi tentano un paio di volte l’allungo senza riuscirvi, alla fine però la spuntano sul filo di lana, con una botta di Bottaini. Senza storia infine l’ultimo set, coi valligiani che spadroneggiano in virtù di quella che parrebbe una preparazione sulla distanza molto migliore, accaparrandosi così la loro prima vittoria in questo campionato di Serie B nazionale maschile / Girone I: finisce tutto su una palla in rete.

Tabellino.

TRADING LOGISTIS SP – ZEPHYR MULATTIERI 1 – 3

SET: 22-25 in 24 minuti / 25-24 in 32 / 23-25 in 27 / 12-25 in 20.

TRADING LOGISTIC LA SPEZIA: Martinez 4, Raso 18, Moscarella 5, Moretti 0, Concolino 5, Giannarelli 1, Sorrenti 8, Baldassini 0, Briglia 8, liberi De Muro e Vindice: n.e. Figini e Venturini. All. Cruciani.

ZEPHYR MULATTIERI VALDIMAGRA: Grassi 2, Bottaini 18, Ruffo 6, Nannini 9, Facchini 11, Magnani 15, Vescovi 0, libero Vignali. N.e. Orsini, Gori, Menini, Calcagnini, Vignali e Ruggeri. All. Marselli.

ARBITRI: Spitaletta e Tavarini.

Nella foto, i capitani dall’arbitro in occasione del frangente dell’incontro molto teso, alla fine del secondo set