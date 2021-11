Calcio, testa alta del Levanto a Santa Margherita

Levanto – “Vi vogliamo così”, si potrebbe intonare, a essere in curva fra i tifosi biancocelesti più incalliti. In effetti il Levanto ha giocato in casa della co-capolista Sammargheritese senza timori reverenziali, ha ulteriormente reagito quand’è passato in svantaggio e nemmeno ha demorso quando s’è trovato sotto di 2 gol, tanto che ha infatti accorciato le distanze…ed è arduo definire se il pareggio, negato dalla traversa a Moggia in extremis, sarebbe stato ingiusto.

Ad ogni modo ecco gli altri risultati in quella che nel campionato di Promozione ligure, Girone B, era l’8.a giornata; Bogliasco-Colli Ortonovo 3-0, Don Bosco Spezia-Forza e Coraggio 1-3, Follo Sn Martino-Marassi 2-1, Goliardicapolis-Golfo Pro Recco 0-4, Real Fieschi-Tarros Sarzanese 2-3, Valdivara 5 Terre-Little James 1-2 e a riposo il Magrazzurri.

Ne consegue una classifica che recita: Bogliasco e Sammargheritese punti 17, Forza e Coraggio e Golfo Pro Recco 14,

Don Bosco Sp 12, Follo San Martino e Marassi 1965 11, Magrazzurri 10, Little James e Tarros S. 9, Goliardicapolis 7, Levanto 6, Colli Ortonovo 5, Real Fieschi 4, Valdivara Cinque Terre 3.

Tabellino.

SAMMARGHERITESE – LEVANTO 2 – 1

MARCATORI: Ferrari al 32’, Salano al 42’, Daniello al 48’.

SAMMARGHERITESE: Adamoli, Maura, Moladori; Peragallo, Mortola (50’ Solari), Dilisi; Ferrari, Traverso, Salano; Scandiani (77’ Bosetti) e Amandolesi. All. Giacobbe.

LEVANTO: Zito, Contardi, Moggia; Barilari, Zoppi, Bonati; Garibotti (55’ Motto), Daniello, Righetti; Callo e Rezzano (75’ Nicora). A disp. Vannucci, Lorenzini, Galletti, Palmieri. All. Piropi.

ARBITRO: Padula di Novi Ligure.

Nella foto la panchina del Levanto in una recente trasferta